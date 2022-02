Pete Smith: Der "Herr der Ringe"-Star ist tot

Zudem war er besonders in Neuseeland bekannt, wo er in erfolgreichen Produktionen mitwirkte. Außerdem hatte er auch eine Rolle in "Das Piano" sowie in dem Drama "Die letzte Kriegerin". Große Bekanntheit erlangte er auch durch die Trilogie "Der Herr der Ringe", wo er er einen der sechs Orks verkörperte. Neben zahlreichen Filmen spielte er auch in mehr als 20 Fernsehserien mit. Für seine Rolle in der Dramaserie „The Market“ (2005) gewann er bei den neuseeländischen Screen Awards im Jahr 2006. Er präsentierte auch noch diverse Dokuformate.

2021 sind weitere Stars verstorben. Welche Promis von uns gegangen sind, erfahrt ihr hier im Video: