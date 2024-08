Peter Klein: Eiskalte Abzocke? Er wehrt sich gegen die Vorwürfe seiner Fans

So hat Peter Klein (57) sich das nun wirklich nicht vorgestellt. Der Reality-TV-Darsteller verkauft neuerdings unter dem Namen "Classy Charms" Schmuck. So weit, so gut. Doch von den Fans erntet er dafür heftige Kritik. Der Grund: Während der Ex von Iris Klein behauptet, dass seine Armbänder und Ketten exklusiv nur in seinem Shop zu finden sind, hat eine Influencerin herausgefunden, dass diese auch für weitaus weniger Geld auf anderen Internetseiten angeboten werden. Doch was sagt Peter zu den Vorwürfen?