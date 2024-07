Peter Klein & Iris Klein: Überraschende Wende! Er spricht über seine wahren Gefühle

Natürlich weiß Peter mittlerweile, dass Iris wieder vergeben ist. "Das kriegt man ja zwangsläufig mit. Es gibt immer mal wieder eine Story oder einen Bericht, den man dann natürlich auch liest. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das interessiert mich überhaupt nicht mehr", gibt er im Gespräch mit dem "Berliner Kurier" zu. "Man guckt es auch ganz bewusst an, um mal zu sehen, wie ak) tuell der Stand ist. Ich möchte nicht immer nur alles aus der Presse erfahren."

Die Hauptsache sei für ihn, dass Iris nun glücklich ist. "Ich hoffe, es bleibt ewig so, dann habe ich meine Ruhe", witzelt er. Ein Liebes-Comeback sei für ihn keine Option mehr. Trotzdem hoffe er darauf, irgendwann wieder ein normales Verhältnis zu seiner Ex haben zu können. "Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass die Scheidung über die Bühne geht – und dann ist das alles geklärt. Und dann hoffe ich noch, dass irgendwann so viel Ruhe einkehrt, dass man sich auch mal Hallo sagen kann, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen", so Peter.