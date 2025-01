Peter Klein & Yvonne Woelke: Längst getrennt? Emmy Russ packt aus

Seit ihrer gemeinsamen Teilnahme bei der Joyn-Show "Forsthaus Rampensau", sind Peter, Yvonne und Emmy nicht gut aufeinander zu sprechen. Seit einiger Zeit lassen Yvonne und Peter ihren Ärger über Emmy auch auf Social Media raus, weshalb die 25-Jährige jetzt zum Gegenangriff übergeht. "Unser Fake-Pärchen ist ja so besessen von mir. Ich werde gar nicht auf diese Sticheleien reagieren, aber ich haue jetzt eine Sache raus, die sie endgültig zerstören wird", fängt Emmy ihre Instagram-Story an und haut dann raus: "Und zwar ist unser Fake-Pärchen, das ja eh nie zusammen war, seit Monaten gar nicht mehr zusammen. Wieso tun sie dann bis heute noch so, als wären sie zusammen?"

Offenbar soll Yvonne in einer anderen Show, die in wenigen Wochen erscheinen soll, erzählen, "dass sie Single sei", berichtet Emmy weiter. Sie sagt aber nicht, um welches Format es sich handelt. Ob an den Behauptungen etwas dran ist? Bisher äußerte sich weder Peter noch Yvonne zu den fiesen Vorwürfen ...