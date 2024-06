Peter Kraus: Diese OP veränderte sein Leben - so fand er danach Kraft

Peters Frau Ingrid (79) hatte die kleine Gaby 1969 mit in die Ehe gebracht. Der Rock'n'Roller ging voll in seiner Rolle als Stiefpapa auf, konnte sich viele Jahre später über Enkelchen Mona freuen. Kurz nach deren Geburt bemerkte Gaby einen Knoten in ihrer Brust. Peter Kraus setzte alle Hebel in Bewegung, besorgte ihr die besten Spezialisten.

Doch Gaby wollte keinen Promi-Bonus, entschied sich gegen den Arzt, den Peter ausgesucht hatte und wählte einen anderen. "Das war mit Sicherheit ein Fehler", ist sich Peter sicher. "Sonst könnte sie noch leben." Die Behandlung lief gründlich schief: Der Arzt entfernte den vermeintlichen harmlosen Milchknoten ohne weitere Untersuchung auf Tumorgewebe, übersah einen weiteren Knoten. Als der Krebs erkannt wurde, war es für Gaby zu spät. Sie starb im Oktober 2001.