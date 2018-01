Peter Kraus: Trennungs-Drama!

Peter Kraus war sich in den 60ern sicher, seine Liebe des Lebens gefunden zu haben! Sogar einen Verlobungsring hatte er schon gekauft. Er wollte die schwedische Sängerin Lill-Babs heiraten. Doch was er für die einzig wahre Liebe hielt, war für sie nur ein kurzes Techtelmechtel ohne jede Bedeutung...

In einer schwedischen Dokumentation anlässlich Lill-Babs’ 80. Geburtstag im kommenden Jahr, spricht Peter Kraus nun erstmals über seine Vergangenheit mit ihr. Die Zeit, in der sie ihn verlassen hat, seien für ihn die schlimmsten Monate seines Lebens gewesen. Nach ungefähr drei Jahren Beziehung wollte er seiner Lill-Babs einen Antrag machen und sie bei einem ihrer Auftritte in Schweden überraschen.

„Ich flog nach Stockholm und nahm ein Privatflugzeug nach Norrland, wo sie damals einen Auftritt hatte. Nach dem Schlussapplaus glaubte ich, sie würde sich freuen, mich zu sehen. Aber sie sagte nur: ‚Peter, was macht du hier?’ Es war, als hätte ich eine eiskalte Dusche bekommen“, erinnert sich der Sänger traurig. Lill-Babs hatte sich heimlich in einen anderen Mann verliebt und beendete kurz darauf die Beziehung mit Peter Kraus.

Sie wollte Peter Kraus früher einmal heiraten ehe er von ihr abserviert wurde Getty Images

Heute hat er ihr verziehen. Denn nur zwei Jahre später lernte er seine heutige Ehefrau Ingrid kennen und ist mit ihr seither überglücklich. Es sollte mit der schwedischen Sängerin wohl einfach nicht sein...