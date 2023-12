Peter Maffay: Die Vergangenheit lässt ihn nicht los

Drei Wochen tourte Peter Maffay mit seiner kleinen Familie durch British Columbia. "Dort habe ich selbst mal gelebt", erzählt er den Grund für die Reise. Töchterchen Anouk (5) und seine Frau Hendrikje (36) sollten endlich sein Traumland kennenlernen. In den Neunzigern besaß Maffay in Kanada sogar eine Ranch. "Ich habe dort zwei Jahre lang gewohnt. Ich dachte, die brauchen noch Holzfäller, ich habe mir einen Bart zugelegt und karierte Hemden angezogen", erinnert sich Maffay in seinen Memoiren, "wir genossen die neue Freiheit, badeten im kalten Wasser des Shuswap River, beobachteten Elche mit dem Fernglas und fuhren mit einem alten Pick-up in die Berge."

Auch Peters Frau Hendrikje kommt ins Schwärmen, wenn sie an die Reise in Kanada zurückdenkt: "Es war eine sehr intensive Zeit. Näher als in einem Camper kann man sich kaum kommen." Auf so engem Raum können schnell schnell die Fetzen fliegen, doch die Maffays genossen jede Sekunde. "So nah waren wir uns als Familie noch nie", beteuert Hendrikje, "wir hatten kaum Handyempfang, keine Ablenkung. Es war traumhaft."

Erst recht, wenn Peter Maffay alte Geschichten von wilden Bisons und riesigen Bären erzählte – dann kuschelten sich Hendrikje und Anouk ganz fest an ihn.

