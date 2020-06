Peter Maffay: Hochzeit im Juli und jetzt schon getrennt

Vor zwölf Jahren heirateten sie Standesamtlich und holten nun die Feier nach.



Vier Monate später ist plötzlich alles vorbei. „Ich hatte im Oktober eine Begegnung, die mich sehr fasziniert hat. Daraus ist eine tiefe Zuneigung entstanden, die ich und meine neue Lebensgefährtin sehr ernst nehmen“, verrät der frischverliebte Altrocker.



Das ging schnell. Nach über zwölf Jahren Ehe scheint er sich nun Hals über Kopf in eine neue Frau verliebt zu haben. Ihr Name ist, wie Bild berichtet, Henrikje, ist 28 Jahre alt und arbeitet als Lehrerin in Halle an der Saale.



„Wir haben beschlossen zusammenzubleiben. Auch wenn wir wissen, dass links und rechts einige Scherben liegen. Wenn so etwas passiert, darf man nicht mit einer Lüge durchs Leben gehen. Das wäre allen anderen gegenüber unfair“, findet Maffay.