Peter Maffay: Sie war 7! Die Wahrheit über sein erstes Treffen mit Freundin Hendrikje

Seit sieben Jahren sind Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay ein Paar - und sie sind immer noch verliebt wie am ersten Tag. Bisher glaubten alle, das Paar habe sich kennengelernt, als der Musiker die Schönheit zu sich auf die Bühne holte. Doch so ganz stimmt das nicht. Denn die beiden haben sich bereits vorher getroffen!

Als Hendrikje sieben Jahre alt! Damals war sie mit ihren Eltern auf dem Weg zu eine, Tabaluga-Konzert. Die Blondine sollte dem Megastar eine Schachtel Pralinen von ihrer Mutter überreichen. "Und dann saßen wir nach Berlin, Autofahrt, ziemlich lange, und irgendwann habe ich mir so gedacht, ich muss jetzt eine oder zwei von diesen Schokopralinen essen. Und dann habe ich Peter diese leere Packung gegeben, und er hat sich gefreut. Ich hatte so eine Angst, dass Peter meine Mutter anrufen würde und ihr sagen würde, dass ich eben diese Pralinen gegessen habe", so die 35-Jährige im Interview mit "Gala TV".

Was Peter dazu sagt? "Eigentlich war also Tabaluga schuld daran, dass wir uns über den Weg gelaufen sind."