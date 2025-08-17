Peter Maffay: Sinneswandel! Bricht er seiner Familie damit das Herz?
Peter Maffay hat eigentlich einen Schlussstrich gezogen. Doch nun bricht er sein Versprechen ...
Peter Maffay steht auf der Bühne und spielt Gitarre.
Zärtlich schlingt seine Tochter Anouk (6) ihre kleine Arme um seinen Hals – ein inniger Papa-Moment, in dem der sonst so kantige Rockstar Peter Maffay (75) ganz weich wird. Die Zeit mit dem Nachzügler-Kind, das er mit seiner Ehefrau Hendrikje (38) bekam, ist ihm wichtiger als jeder Applaus aus 55 Jahren Musikgeschichte.
Doch plötzlich wirkt es so, als könnte der Musiker ein wichtiges Versprechen brechen.
Peter Maffay wollte kürzertreten
Denn seiner Kleinen zuliebe hatte sich Peter 2024 von der großen Showbühne verabschiedet. Er beendete seine Laufbahn als Tournee-Musiker – ein radikaler Schritt, der zeigte, wie ernst er seine Vaterrolle nimmt. "Alles im Leben hat seine Zeit. Ich finde, dass jetzt die Zeit gekommen ist, eine Zäsur zu setzen", sagte er. Er freute sich, endlich mehr zu Hause zu sein. "Ich bin ein später Papa", räumte er ein. "Ich habe nur ein kleines Zeitfenster. Und das will ich so intensiv wie möglich ausfüllen!"
Jetzt geht es wieder auf die Bühne
Doch nun überrascht Peter mit einer musikalischen Rückkehr: Für 2026 sind wieder Live-Auftritte geplant. "Nach dem großartigen Auftakt der 'Love Places 2025'-Tour kehren Peter Maffay und Band auch im kommenden Jahr an besondere Orte zurück", heißt es. Der Veranstalter nennt die Termine eine Reaktion auf "unzählige Anfragen unserer Fangemeinschaft nach Konzerten". Zugleich wird betont: "Auch wenn wir keine Tourneen mehr spielen, Musik auf der Bühne wird es weiterhin geben." Wird er künftig also doch häufiger unterwegs sein?
Denn die Nachfrage der Fans ist riesig: Ein weiteres Konzert wurde bereits angekündigt. Dabei hatte Peter doch betont: "Ich werde nicht umfallen und noch mal auf Stadion-Tour gehen. Wenn ich das täte, würde alles torpediert werden, was ich mir privat vorgenommen habe. Anouk kommt nächstes Jahr in die Schule, dann würde ich das verpassen."
Aber wie gut lässt sich seine neue Vaterrolle mit der alten Musikerleidenschaft vereinen? Ehefrau Hendrikje meint dazu zuversichtlich: "Er hat sich natürlich durch Anouk verändert", sagt sie. "Er ist sehr vielsensibler und einfühlsamer geworden." Und dennoch bleibt die Sorge: Wird er dem Druck der Fans nachgeben – oder seinen familiären Weg konsequent weitergehen? Denn Peter weiß, wie schwer es ist, Familie und Karriere in Einklang zu bringen. Im Rückblick auf die Beziehung zu seinem Sohn Yaris (21) aus einer früheren Ehe sagte er offen: Er habe durch "Egoismus, Eitelkeit und Ehrgeiz" vieles verpasst. Tragisch: Vater und Sohn mussten sich erst mühsam wieder annähern. Dass sich diese Geschichte nicht wiederholt, liegt nun in Peters Händen. Denn eines ist sicher: Die Bühne liebt ihn – aber seine Familie braucht ihn.
