Peter Maffay: Sinneswandel! Bricht er seiner Familie damit das Herz?

Aber wie gut lässt sich seine neue Vaterrolle mit der alten Musikerleidenschaft vereinen? Ehefrau Hendrikje meint dazu zuversichtlich: "Er hat sich natürlich durch Anouk verändert", sagt sie. "Er ist sehr vielsensibler und einfühlsamer geworden." Und dennoch bleibt die Sorge: Wird er dem Druck der Fans nachgeben – oder seinen familiären Weg konsequent weitergehen? Denn Peter weiß, wie schwer es ist, Familie und Karriere in Einklang zu bringen. Im Rückblick auf die Beziehung zu seinem Sohn Yaris (21) aus einer früheren Ehe sagte er offen: Er habe durch "Egoismus, Eitelkeit und Ehrgeiz" vieles verpasst. Tragisch: Vater und Sohn mussten sich erst mühsam wieder annähern. Dass sich diese Geschichte nicht wiederholt, liegt nun in Peters Händen. Denn eines ist sicher: Die Bühne liebt ihn – aber seine Familie braucht ihn.