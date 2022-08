Peter Maffay: So sexy ist sein Sohn Yaris

Den Followern gefällt der Anblick jedenfalls. Auf seinem Instagram Account hagelt es an Feuer-Emojis. Ja, der Sohn von Peter Maffay kann sich wirklich sehen lassen.

Den Look hätte der Schönling also schon mal. Aber kann er auch musikalisch in Papas Fußstapfen treten? Der Senior erklärt gegenüber "Bild": Yaris ist alt genug und soll sein Leben selber gestalten. Ich kann Tipps geben, aber was er daraus macht, ist seine Sache."

Peter Maffay ist das neue Mitglied in der Jury von "The Voice". Doch erinnert ihr euch noch an die Gewinner der letzten Staffeln? Im VIDEO zeigen wir sie: