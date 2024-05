Peter Maffay über Sohn Yaris: "Meine Schuld" - Er spricht erstmals über das Familiendrama

"Yaris ist jetzt ein erwachsener, junger Mann. Wir haben uns in unserem Leben manchmal ein bisschen verpasst", gesteht Peter im Interview. "Meine Schuld. Jetzt holen wir das nach!" Wir erinnern uns: Yaris ist an der Seite seiner Mutter auf Mallorca aufgewachsen. Erst seit einem Jahr wohnt er in der Nähe seines Vaters.

Böse ist Yaris seinem Vater natürlich nicht. Zwar haben sie sich nicht oft gesehen, "allerdings sind dafür die Momente, die man hat, umso wertvoller", versichert er. "Und ich hatte eine schöne Kindheit. Ich kann mich nicht beschweren."

Heute arbeiten die beiden gemeinsam an neuen Songs. Durch die Musik sind sie immer verbunden. "Das ist ein absoluter Glücksmoment. Auch, weil das Zeitfenster kleiner wird", gibt Maffay zu.

Natürlich bereut der Sänger, damals nicht so viel Zeit mit seinem Sohn verbracht zu haben. Den gleichen Fehler möchte er bei seiner Tochter Anouk nicht machen. "Ganz bestimmt freut sie sich, wenn ich mehr zu Hause bin. Ja, bis der erste Freund kommt, dann hört das vielleicht auf. Auch das gehört einfach zum Leben. Aber bis dahin möchte ich sie wirklich sehr, sehr gerne begleiten. Ganz klar. Und das ist in der Tat auch eine völlig andere Situation, als sie jemals da war ..."