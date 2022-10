Peter Maffay & Wincent Weiss: Sie sind das neue Traumpaar!

Wincent Weiss gehört zwar nicht dazu, trotzdem wird er in der kommenden "The Voice of Germany"-Sendung an der Seite von Peter Maffay zu sehen sein. Der junge Sänger wird ihn als Gastjuror unterstützen: "Als langjähriger 'The Voice Kids'-Juror brachte er langjährige Kompetenz mit", erzählt Peter Maffay in einem Interview mit der "Bild".

Kennengelernt haben sich die beiden bereits 2018 bei der Produktion von "Tabaluga - der Film", so Maffay weiter. "Hier hatte Wincent Tabaluga seine Stimme geliehen, was eine absolute Bereicherung war, für die wir bis heute dankbar sind.“

Seitdem haben die beiden Sänger immer wieder Kontakt und sind mittlerweile zu echten Freunden geworden.

Privat hatte es Peter Maffay nicht immer leicht. Im Video erfahrt ihr mehr: