Peter Schell: "Fallers"-Star ist gestorben!

Peter Schell studierte von 1978 bis 1981 am Konservatorium Bern. Danach ging er zum Theater. Seit 1994 arbeitete er auch als Schauspieler für das Fernsehen. Neben seiner Rolle in "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" war er unter anderem in "Die Wache" (RTL), "Der Serienkiller" (ZDF), "Der Traum von der Freiheit" (SWR), "Unser Charly" (ZDF) oder "Hallo, Onkel Doc!" (Sat.1) zu sehen. Er war auch Mitglied im Kuratorium der "Deutschen Kinderkrebsnachsorge - Stiftung für das chronisch kranke Kind"