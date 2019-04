Peter Weck: Trauriger Abschied von einer TV-Legende

Peter Weck (88) macht die Einsamkeit schwer zu schaffen. "Sie ist eine üble Sache", sagte der Schauspieler einmal. Er vermisst seine geliebte Frau INgrid, deren plötzlicher Herztod sich jetzt, an Ostern, zum siebten Mal jährt. Eine neue Partnerin wäre für ihn undnekbar. Seine Ingrid war die große Liebe seines Lebens.

"Ihr Tod kam so überraschend", sagt er laut "Freizeitwoche". "Schließlich war ich zwölf Jahre älter als sie. Dass das Schicksal die Sache umdrehte, war fatal." Für den in Wien geborenen Star aus "Ich heirate eine Familie", der kaum noch arbeitet, ist das sicher schwer auszuhalten. Sein Umfeld sorgt sich um Peter Weck...

Peter Weck hat die Lebensfreude verloren

Immerhin wird der Vater zweier erwachsener Kinder im August 89 Jahre alt. Der Tag bedeutet ihm nichts. Feiern dieser Art hasse er "wie die Pest". Er denkt vielmehr über sein Ende nach, sehnt sich danach, "wiedervereint zu sein mit Ingrid". Sie ist in den Tiroler Bergen begraben. "Dort werde ich auch liegen." Seinen Abschied wünscht er sich wie einen traumlosen Schlaf: "Das wäre ein wundervoller Abgang." Und er hofft, dass seine Familie ihm den letzten Wunsch erfüllt.

Peter Weck will auf keinen Fall in ein Altersheim. Von Besuchen bei Freunden weiß er, wie es da ist. "Ich hoffe, dass ich mir das ersparen kann. Ich würde mich freuen, wenn meine Kinder für mich sorgen." Auch Pflegerinnen daheim in seiner Wiener Mietwohnung, in der er seit dem Verkauf seiner Villa lebt, lehnt er ab. Zu schlimm sind die Erinnerungen an das. was seinem Bruder Herbert passierte.

"Die Pflegerinnen haben sich geradezu eingeschlichen in die Erbschaft", empörte er sich. Hoffentlich gibt sich Peter Weck vor Traurigkeit nicht auf. Schon einmal dachte er an - damals retteten ihm seine Kinder das Leben...