Peter Zwegat: Der TV-Schuldnerberater ist tot!

"Zwischen 2007 und 2019 prägte Peter Zwegat das Fernsehprogramm und das Factual-Entertainment-Genre von RTL maßgeblich", verkündet der Sender im Nachruf zum Tod des bekannten TV-Gesichts. In der Sendung "Raus aus den Schulden" glänzte er in fast 140 Folgen und mehreren Specials mit seiner Finanz-Expertise und verhalf mit seiner einfühlsamen Herangehensweise so einigen Menschen zu einem Weg aus finanziellen Krisen. Dabei gelang es ihm ganz nebenbei nicht nur die Herzen der Zuschauer zu gewinnen, sondern auch die der Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten durften.

Markus Küttner, der Unterhaltungschef von RTL, widmet dem verstorbenen TV-Star rührende Abschiedsworte: "Peter Zwegat hat mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, war beeindruckend. Er wird uns als einzigartiger Experte und ein Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben. In Gedanken sind wir bei Peter Zwegats Frau und seinen Freunden."

Um seiner zu gedenken, plant der Sender nun ein Tribut für Peter Zwegat. Spontan änder RTL sein Programm und zeigt heute bei RTL Up um 20.15 Uhr sowie Samstag bei RTL ab 14.00 Uhr ausgewählte Folgen von "Raus aus den Schulden". Denn nicht nur seine Kollegen und Angehörigen werden den sympathischen TV-Schuldnerberater vermissen, sondern auch seine treuen Fans. Er hinterlässt seine Frau Liane Scholze sowie zwei Kinder. Ruhe in Frieden, Peter Zwegat.

