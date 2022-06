Philip Baker Hall ist tot

Philip Baker Hall hat in mehr als 150 Filmen und Serien mitgespielt und dürfte so eigentlich so ziemlich jedem bekannt sein. Nun ist der Hollywoodstar im Alter von 90 Jahren verstorben.

Bereits vor einigen Wochen soll der Schauspieler bekommen haben. Am Wochenende hat er sich von seinen Angehörigen verabschiedet, erklärte nun seine Frau Holly Wolfle Hall.