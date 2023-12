Philipp Plein: Intensivstation! Sorge um sein Baby

"Ich habe keine Worte und keine Tränen mehr in mir nach so vielen Tagen des Schmerzes und des Kampfes …", schreibt Philipp Plein traurig bei Instagram. "Unsere kleine Familie wurde an Weihnachten auseinandergerissen, als wir unser kleines Baby Rouge auf die Intensivstation des Krankenhauses einliefern mussten."

Und weiter: "Sein Zustand wurde sehr kritisch, nachdem er zwei Tage zuvor zusammen mit seinem Bruder Rocket positiv auf das RS-Virus getestet wurde." Der kleine Mann musste beatmet werden und leidet unter schlimmen Hustenanfällen. "Das ist zu viel für so ein junges, nur 11 Wochen altes Baby", so Papa Philipp.