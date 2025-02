Pierre Sanoussi-Bliss: Er verspielt Favoriten-Status mit diesem blöden Satz!

Pierre reagierte prompt: "Du halt dich jetzt mal da raus, du dämliche Kuh." Nach Sams schockiertem Blick erklärte er: "Dämlich ist ja kein Schimpfwort, sondern kommt ja von 'Dame'." Dann hielt er die Hand affektiert an den Kopf und ergänzte: "Etwas dämlich sein." "Also sind alle Damen dämlich?", fragte Sam ungläubig."Im Prinzip", so Pierre. "Warum nicht, da kommt das her."

Anna-Carina Woitschack (32), die mit dem 62-Jährigen zusammen in die Prüfung musste, widersprach jedoch entschieden: "Wir sind nicht dämlich! Wir werden euch mal zeigen, wo hier der Hammer hängt." Doch Pierre setzte noch einen drauf: "Wir Herren sind herrlich, und die Damen sind dämlich."