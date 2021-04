Pietro Lombardi: Einsam und verlassen - Er hat sein Lachen verloren

Mittlerweile plagen Pietro viele Ängste und Selbstzweifel. "Abseits der Öffentlichkeit bin ich ein Mensch. Aber wer will wirklich den Menschen? Und wer will mich wirklich, auch wenn ich nichts mehr habe, wenn irgendwann alles vorbei ist? Ruhm, Geld, Hype – das geht alles vorbei. Das weiß ich auch. Aber wer ist dann noch da?"

Auch in seinem Liebesleben spiegeln sich diese Ängste wider. Es sei schwer, auf eine Frau zu treffen, die unvoreingenommen den privaten Pietro kennenlernen möchte, der er vertrauen kann. Doch der Sänger hat neue Hoffnung. "Ja, da gibt es ein Mädchen gerade, aber es ist nicht einfach. Doch wenn sich das alles einpendelt und man noch mehr eins wird, dann ist das die Frau, mit der ich mein restliches Leben verbringe."

Für die Zukunft wünscht sich der Ex von Sarah Lombardi (28) genau das, was er in seiner Kindheit hatte, und besinnt sich damit auf das Wesentliche im Leben. "Wenn ich jetzt sage, wo ich mich in fünf Jahren sehe: Ich will wieder eine Familie. Vielleicht heiraten, Kinder kriegen, noch mal ein schönes Haus bauen und dann einfach ein Familienleben. Mehr will ich eigentlich nicht."