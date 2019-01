Wow! Was für MEGA-News von Pietro Lombardi! In einer unerwarteten Beichte lässt der DSDS-Juror nun die Bombe platzen!

Heute Abend ist wieder dabei zu sehen, wie er mit den anderen DSDS-Juroren über das Talent der Teilnehmer bestimmt. Doch vorab überrascht der Star seine Fans nun mit einer absoluten Knaller-Neuigkeit!

DSDS 2019: Jury-Zoff hinter den Kulissen!

Pietro Lombardi veröffentlicht neue Single

Wie Pietro nun seinen Fans berichtet, veröffentlicht der Sänger am 15.02. seine neue Single. Schon in den letzten Tagen verriet Pietro immer wieder neue Details zu seinem neusten Werk. Dabei erläuterte er unter anderem, dass es wohl keine Ballade werden soll. Will Pietro seinen Anhängern somit wieder ordentlich einheizen und à la "Senorita" den nächsten Dance-Hit auf den Markt bringen?

Seine neuste Enthüllung stellt diese Frage jetzt jedenfalls fürs Erste in den Schatten!

So haben seine Fans Pietro noch nie gesehen

In seiner " "-Story berichtet Pietro nun, dass sich seine Fans nicht nur auf eine neue Single freuen können, sondern ebenfalls auf einen vollkommen veränderten Pietro! So erklärt der Star über seinen neusten Musik-Clip: "Ich habe wirklich ein geiles Video-Team und die Idee ist echt krass! Ich sage euch: 'So einen Pietro habt ihr im Video noch nie gesehen Das verspreche ich euch!'" Was für eine MEGA- ! Auf was für einen Pietro sich seine Fans allerdings genau freuen können, wollte der Star noch nicht verraten. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt!