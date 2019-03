Pietro Lombardi: Krankheits-Drama!

Reddit this

Armer Pietro! Der Sänger liegt flach. "Manchmal muss man auch mal auf seinen Körper hören und eine Pause einlegen", teilte er jetzt seinen Fans via mit.

So schlecht geht es Pietro wirklich

Sogar seine Konzerte am Wochenende stehen auf der Kippe. "Ich werde höchstwahrscheinlich meine zwei Konzerte am Wochenende absagen, weil ich einfach 100 Prozent gesund werden muss. Ich habe mich die letzten Male nie zu 100 Prozent erholt und das muss jetzt mal passieren", so Pietro weiter.

Süßer Genesungs-Song von Fan Latisha

Seine Fans geben Pietro jetzt Kraft. Die kleine Latisha, mit der er bereits gemeinsam auf der Bühne stand, schickte ihm einen ganz besonderen Genesungswunsch. Sie schrieb für ihr Idol extra einen Song. "Ich schreibe für dich einen Hit, dann wirst du wieder fit", sang sie in einem kurzen Clip. "Bitte werde gesund, ich will doch mit dir ein Eis essen gehen!" Wie zuckersüß! Bei so viel Support wird Pietro sicherlich schnell wieder gesund.