Pietro Lombardi nach Trennung: Zuckersüße Liebes-News!

Via Instagram hatten die Fans von Pietro nun die Möglichkeit, ihrem Idol ein paar Fragen zu stellen. So wollte ein neugieriger Follower wissen, ob Pietro immer noch Gefühle für seine Ex hat. Die Antwort von Pietro darauf fiel eindeutig aus. So platzt aus ihm ein "Ja klar" heraus! Wow! Was für zuckersüße Neuigkeiten! Ob Pietro und Laura Maria wohl nochmal eine Chane haben? Wir können definitiv gespannt sein, wie es bei den beiden weitergeht...