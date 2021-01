Pietro Lombardi: Pikante Sex-Beichte

Ein klarer Fall von TMI (too much information)? Vielleicht! Aber was die Fans wissen wollen, bekommen sie eben auch beantwortet. Und so stellt sich Pietro Lombardi aktuell den Fragen seiner Instagram Follower. Und die sind nicht jugendfrei...

In der Fragerunde, die der Musiker startet, geht es natürlich um Sex. Die erste Frage: "Wann hattest du das letzte Mal Sex?" Und Piero gibt tatsächlich Auskunft darüber...