Pietro Lombardi: Sexhammer! Jetzt spricht er Klartext!

"Normale Fragen +18 geht auch heute mal! Bin gespannt", fordert Pietro seine Fans via "Instagram" auf, ihm ein paar pikante Details zu entlocken. Das sich seine Anhänger solch ein Angebot nicht zwei Mal sagen lassen, ist kaum verwunderlich! So will ein neugieriger User wissen: "Wann hattest du das letzte Mal Sex?" Die Antwort von Pietro darauf fällt eindeutig aus: "Meist gestellte Frage! Ihr Schlawiner! Aber ist schon etwas her."

Aber auch die Tatsache, ob Pietro eine neue Freundin hat, brennt seinen Anhängern unter den Nägeln! Eine genaue Antwort bleibt ihnen der Sänger bei dieser Frage jedoch schuldig. So gibt er zu verstehen: "Das bleibt privat". Ob uns Pietro in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...