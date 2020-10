Pietro Lombardi & Laura: Jaa, jetzt ist es offiziell!

Obwohl es in Pietros Liebesleben in den letzten Jahren eher ruhig war, hat der Sänger in Laura endlich die Frau fürs Leben gefunden. Der Sänger berichtete seinen Fans via Instagram schon des Öfteren, dass er einfach nur überglücklich mit seiner neuen Herzdame ist. So krönten sie ihre Liebe auch mit einem kleinen gemeinsamen Hund, den sie bereits ihrer Instagram-Community vorstellten. Doch eine Frage ließen die beiden bis jetzt unbeantwortet: Wohnen Laura und Pietro bereits zusammen?