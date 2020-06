Pinar: TV-Comeback in "Kiss or Cash"

Dabei wurde Pinar unter anderem zu ihrer Nasen-OP und zu ihrer Brust-OP begleitet. Dazu gab es immer wieder kultige Sprüche von den beiden schlagfertigen NRW-Mädels. Nach längerer TV-Pause gibt es nun ein Wiedersehen mit Pinar in der Dating-Show "Kiss or Cash".

Ein muskelbepackter Typ wird von sechs Frauen umworben. Statt in Südafrika geht es in Ibiza zur Sache und statt Rosen werden Armbänder verteilt. Wer am Ende die meisten Armbänder hat, gewinnt den heißen Typen.

Die Frage ist nur: Will die Kandidatin ihn wirklich haben? Alternativ kann sie sich auch für das Geld entscheiden.

Pinar kann ihre gemachte Nase und ihre operierten Brüste zum Einsatz bringen und kämpft mit fünf anderen Mädels um den heißen Single André. Das Düsseldorfer Fitnessmodel sucht eine Frau, die er genauso lieben kann, wie seinen Körper.

Ab dem 25. August immer um 16:00Uhr auf RTL 2.