"Pixie Ears": Der neue Beauty-Horror der Stars

Denn sogenannte "Pixie Ears" (dt.: Elfenohren), auch "Marsianer Ohren" genannt, können entstehen, wenn beim Facelifting im Bereich der Ohrläppchen-Kurve zu viel Haut entfernt wurde. Dadurch entsteht Spannung und das Läppchen wird nach unten gezogen.

Der britische Beauty-Doc Mark Solomos erklärt das so: "Bei einem idealen Facelift werden die tieferen Strukturen des Gesichts gestrafft, sodass die Haut natürlich und ohne übermäßige Spannung sitzt. Wenn dieser Prozess nicht richtig durchgeführt wird, kann sich das Ohrläppchen verschieben, was zu einem Pixie-Ear-Effekt führt." Dieser Effekt kann sich bei Patienten, die sich für ein faltenfreies Aussehen bereits mehrfach unters Messer gelegt haben, sogar noch verstärken: "Wiederholte Operationen könnten die natürliche Kontur des Ohrläppchens Stück für Stück verzerren", so der Experte.

Bei Nicole scheint genau das passiert zu sein! Kleiner Trost: Sie ist längst nicht die einzige, die in Hollywood neuerdings mit den Ohren schlackert. Auch Kolleginnen wie Cate Blanchett (55), Courteney Cox (60), Renée Zellweger (55) oder Demi Moore (62) haben offensichtlich mit dem unerwünschten Nebeneffekt zu kämpfen. Alles Frauen jenseits der 40, die verzweifelt versuchen, mit dem Jugendwahn im Showbiz Schritt zu halten… Immerhin lassen sich die Elfenohren behandeln: Im Rahmen einer Korrektur kann ein künstlicher Hautüberschuss erzeugt werden, sodass die Spannung im Ohrläppchenbereich verringert wird. Klar ist jedenfalls: Den Beauty-Docs geht die Kundschaft so schnell nicht aus…