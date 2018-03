Es ist ein großer Schock für alle Serienfans. DuShon Monique Brown ist tot. Sie erlitt im Alter von 49 Jahren einen Herzinfarkt.

Die Schauspielerin war als Chief Assistentin Connie aus der Serie „Chicago Fire“ bekannt. Vor wenigen Tagen begab sie sich in ein Krankenhaus, weil sie Schmerzen in der Brust hatte. Nach wenigen Stunden wurde Brown jedoch wieder entlassen. Nun ist sie tot.

Ein Beitrag geteilt von DuShon M. Brown (@dushonmonique) am Mär 6, 2017 um 6:16 PST

"Wir bei 'Chicago Fire' sind am Boden zerstört, ein Mitglied unserer Familie zu verlieren", so erklärte der Produzent Dick Wolf in einem Statement. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei DuShons Familie und wir werden sie sehr vermissen."

Brown hinterlässt ihre 14-Jährige Tochter Zoe.