Nicky Katt: Plötzlicher Tod mit 54 – Was über die Todesursache bekannt ist

Er war nie der klassische Leading Man – aber genau das machte ihn so einzigartig. Nicky Katt, geboren am 11. Mai 1970 in South Dakota, begann seine Karriere schon im Kindesalter. Seine Spezialität? Rollen mit Ecken und Kanten. Ob als frecher Bully Clint in "Dazed and Confused" oder als rebellischer Lehrer Harry Senate in "Boston Public" – Katt wusste, wie man Charaktere zum Leben erweckt, die im Gedächtnis bleiben. Sein unverwechselbarer Stil brachte ihm nicht nur Anerkennung beim Publikum, sondern auch Jobs mit den ganz Großen ein: Steven Soderbergh, Christopher Nolan, Robert Rodriguez – sie alle setzten auf sein Talent.