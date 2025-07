"Praxis Bülowbogen"-Star Anita Kupsch ist tot: Das ist zur Todesursache bekannt

Mehr als 50 Jahre stand Anita Kupsch auf der Bühne und vor der Kamera. Ihre Schauspielkarriere begann sie in den 1960er-Jahren, nachdem sie zunächst als Visagistin gearbeitet hatte. Der Durchbruch kam schnell: Sie wurde unter anderem am Renaissance-Theater und Hebbel-Theater in Berlin gefeiert und war bald auch in Film und Fernsehen gefragt.