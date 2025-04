Prinz-Andrew-Klägerin Virginia Giuffre: Nierenversagen! "Sie haben mir noch vier Tage zu leben gegeben"

2015 sorgte Virginia Giuffre mit ihrer Klage gegen Jeffrey Epstein und seine Partnerin Ghislaine Maxwell für Aufsehen. Im Alter von 17 Jahren soll man sie dazu gezwungen haben, dreimal Sex mit Prinz Andrew zu haben. Rund sieben Jahre später kam es zu einer außergerichtlichen Einigung mit dem Royal.

"Das Streben nach Gerechtigkeit endet nicht mit Epstein. Die Eliten, die mich und so viele andere verschleppt haben, gehen unter – das Kartenhaus wird zusammenbrechen", steht in ihrem Instagram-Profil geschrieben. Unter ihrem Beitrag nehmen viele Menschen bereits Abschied und bedanken sich für ihren unermüdlichen Kampf für Missbrauchsopfer. "Was du für alle Opfer von sexuellem Missbrauch und Menschenhandel getan hast, wird uns immer in Erinnerung bleiben", schreibt ein Follower. Worte, die Virginia in dieser schrecklichen Situation vielleicht ein bisschen Ruhe und Kraft schenken dürften ...