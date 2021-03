Prinz Carl Philip & Prinzessin Sofia: Das Baby ist da!

"Wir sind so glücklich und dankbar, unseren dritten Sohn in unserer Familie willkommen zu heißen. Auf diesen Tag haben wir und seine zwei großen Brüder sich schon gesehnt. Jetzt freuen wir uns darauf, unser neues Familienmitglied kennenzulernen", heißt es in dem offiziellen Statement. Reichsmarschall Fredrik Wersäll verkündet: "Mutter und Sohn sind wohlauf."