Prinzessin Victoria: Sie kann nicht mehr

Der Grund: Ihre Mutter war zu Hause auf Schloss Drottningholm so unglücklich gestürzt, dass sie sich das rechte Handgelenk brach. In einem Video-Meeting machte Königin Silvia (77) jetzt einen angeschlagenen Eindruck: blass, die Haare verständlicherweise nicht zurechtgemacht und den kaputten Arm in Gips. Wie sie derzeit ihren Alltag meistert? Vermutlich nicht ohne Hilfe. Einige Termine musste die Königin sogar verschieben. Gerade bei älteren Patienten dauert es schließlich einige Zeit, bis ein Knochenbruch verheilt ist.