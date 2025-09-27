Prinz Carl Philip: Was tut er seinen Lieben an?

2019 verkündete er, der Familie zuliebe mit dem Rennfahren aufzuhören. Ein Versprechen, das er nur ein Jahr später wieder brach. Für Ehefrau Sofia muss das ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. „Rennen fahren ist wie eine Oase für mich. Ich kann ich selbstsein. Ich fühle mich nicht gehemmt, weil ich Prinz bin. Es geht einzig darum, so schnell wie möglich zu fahren“, erklärt er. Er genießt es, doch die Familie macht sich Sorgen! „Mama ist ein wenig besorgt…“, räumte Carl Philip selbst einmal ein. Sorgen, die berechtigt sind…