Prinz Charles: Bittere Tränen! Große Trauer um Barbara Windsor

Große Trauer um Barbara Windsor! Die britische Schauspielerin ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Das wird von ihrem Ehemann Scott Mitchell in einem Statement bestätigt. Darin heißt es: "Barbara ist friedlich gestorben und ich habe die letzten sieben Tage an ihrer Seite verbracht". Sie sei an ihrer langjährigen Alzheimer-Erkrankung gestorben. "Ihre Familie, Freunde und ich werden uns voller Liebe und mit einem Lächeln und viel Zuneigung an Barbara für die vielen Jahre voller Liebe, Spaß, Freundschaft und Licht erinnern, die sie in all unsere Leben gebracht hat sowie die Unterhaltung, die sie so vielen tausend anderen während ihrer Karriere geschenkt hat."