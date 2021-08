Prinz Charles: Endgültiger Bruch mit Prinz Harry

"Es gibt viel genetischen Schmerz und Leiden, was weitergegeben wird. Also sollten wir als Eltern das Beste tun, was wir können, um zu versuchen zu sagen: 'Weißt du was? Das ist mir passiert, ich werde sicherstellen, dass es dir nicht passiert.'" Genau das sagte Harry laut "Das Neue Blatt" über Charles. Und er deutet an, sein Vater habe das eigene Leid, das er durch seine royale Erziehung erfahren habe, an ihn weitergegeben. "Ich weiß, dass es mit seinen Eltern zu tun hat, das heißt, er hat mich so behandelt, wie er behandelt wurde", so Prinz Harry.