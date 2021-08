Herzogin Meghan: Nach ihrem Geburtstag geht alles in die Brüche

Fiese Kritik an Meghan

Der royale Biograf Duncan Larcombe erklärt in "The Royal Beat", dass viele Frauen aus Großbritannien sich nichts von Meghan vorschreiben lassen wollen, die bequem in ihrer luxuriösen Villa sitzt. "Diese Initiative ist Unsinn. Sie sollte ihre Zeit damit verbringen, Brücken zu genau den Leuten zu bauen, die sie und Harry verraten haben", feuert er.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein von Meghan geplantes Projekt in die Hose geht. Auch ihr kürzlich veröffentlichtes Buch sorgte für Aufsehen. Ihr wurde sogar vorgeworfen, die Idee und das Design von einer anderen Autorin geklaut zu haben! Aufgeben will Meg trotzdem nicht. Sie arbeitet sicherlich schon an der nächsten Idee...