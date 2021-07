Prinz Charles: Er hat Prinz Harry enterbt - Jetzt geht es rapide bergab

Aber gehören nicht auch Harry, Meghan, Archie (2) und Lilibet (1 Monat) zur Familie? Ein Zwiespalt, der Prinz Charles an den Rand der Verzweiflung brachte. Aber am Ende steht nun mal die Monarchie, die Sicherung der Thronfolge, an erster Stelle. Sein Anwalt wurde schon informiert, das Testament geändert: Harry erhält weder Titel noch einen Cent des 85 Millionen Euro Privat-Vermögens. Alles geht an Sohn William (39) und dessen Familie.

Hinter diesem Schritt steckt ebenso Charles’ vage Hoffnung: Wird Meghan, wenn Harry ohne Titel und Geld dasteht, ihre Maske fallen lassen und das Weite suchen? Somit würde auch Harry endlich erkennen, was für ein Mensch sie ist! Dadurch gebe es die Chance, dass Harry einen Neuanfang in England starten kann. Auch wenn es nicht so aussieht– aber: Charles traf seine Entscheidung aus Liebe zu seinem Sohn.