Prinz Harry: Doku „The Me You Can’t See” enthüllt seine tiefen Wunden

Weniger gefallen sollte den Royals, dass in dem Trailer zur Doku auch Auszüge von der Beerdigung von Prinzessin Diana aus den 90ern zu sehen sind. Auf den emotionalen Bildern läuft Prinz Harry mit gesenktem Kopf neben seinem Vater Charles am Sarg seiner Mutter. Als Prinzessin Diana 1997 bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam, war Prinz Harry gerade einmal 12 Jahre alt. Den Schmerz über den viel zu frühen Verlust trug der Brite 20 Jahre mit sich, bevor er sich endlich Hilfe suchte. Nun offenbart er in der Doku offen und ehrlich: „Die Entscheidung zu treffen, sich Hilfe zu suchen, ist kein Zeichen von Schwäche. In der Welt heutzutage ist es ein Zeichen von Stärke.“

Den Trailer zur emotionalen Doku "The Me You Can't See" könnt ihr hier in voller Länge sehen: