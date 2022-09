Prinz Charles: Erneutes Familien-Fiasko! Er weiß einfach nicht mehr weiter

Ziemlich ernüchternd muss das Gefühl für Prinz Charles gewesen sein, als sein Sohn Harry die Einladung, ihm einen Besuch zu erstatten, ausgeschlagen hat. Seit der in Unehre gefallene Prinz Harry samt Ehefrau Meghan den königlichen Hof verlassen hat, soll das Verhältnis der beiden Blaublüter zerrüttet sein. Daran scheint auch der zaghafte Versuch einer Annäherung von Prinz Charles nichts zu verändern. Herzogin Meghan und Prinz Harry bleiben stur. Aufmerksame Verfolger des royalen Streits wird das nicht überraschen. Schließlich ließ Gattin Meghan erst kürzlich in einem weiteren Skandal-Interview gegenüber dem Magazin "The Cut" schockierendes verlauten: "Harry sagte zu mir: 'Ich habe in diesem Prozess meinen Vater verloren'" Uff, der Seitenhieb hat mächtig gesessen ...