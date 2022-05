Queen Elizabeth jung: So hübsch sah die Monarchin früher aus

Sie gilt als eine der diszipliniertesten Frauen der Welt und Vorbild einer ganzen Nation: Die Engländer verehren ihre Königin, doch auch weit über die Grenzen Großbritanniens hinaus gilt Queen Elizabeth II. längst als Ikone. Mit 26 Jahren erreichte die damals blutjunge Elizabeth Alexandra Mary Windsor am 6. Februar 1952 die Nachricht, die ihre Welt für immer auf den Kopf stellen sollte: Ihr Vater, König George VI. starb in dieser Nacht an Lungenkrebs. So avancierte die junge Frau eines Morgens zur wichtigsten Persönlichkeit der britischen Monarchie. Heute sitzt Queen Elizabeth seit 70 Jahren auf dem Thron. Und Abschied nehmen will die 96-jährige Regentin noch lange nicht!

Der Tod von Prinz Philip hat Queen Elizabeth schwer erschüttert. Ihr neues Leben ohne ihn ist ungewiss: