Prinz Daniel: Terminabsage! Wie krank ist er wirklich?

Immer wieder sorgt Prinz Daniel von Schweden mit seiner Gesundheit für Schlagzeilen. Auch gestern musste er von einem Termin fernbleiben. Aber was ist los?

Prinzessin Victoria und Prinz Daniel: Schockierende Ehe-News

Wie krank ist Prinz Daniel?

Eigentlich sollte der 45-Jährige am Mittwoch an einer Veranstaltung gegen Mobbing in Stockholm teilnehmen. Doch er musste kurzfristig absagen. Die Informationssekräterin Ulrika Näsholm erklärt, er sei krank. Was er genau hat? "Ich habe leider keine Informationen", so Ulrika weiter.

In den kommenden Wochen stehen für den Prinzen auch keine weiteren Termine an. Erst im Mai soll es für ihn und seine Frau nach Vietnam gehen.

Prinz Daniel: Gesundheitliche Probleme

Prinz Daniel hatte in der Vergangenheit große gesundheitliche Probleme. 2009 musste ihm eine neue Niere transplantiert werden. Eine OP, die ihm das Leben rettete. Trotzdem ist die Sorge seit dem groß. In der letzten zeit wirkte der Prinz wieder schwach , müde und mitgenommen. Hat er etwa wieder Probleme mit seiner Niere?

Bleibt zu hoffen, dass es sich bei der aktuellen Absage einfach um eine simple Erkältung handelt...