Prinz Frédéric von Anhalt: "Mein nächstes Ziel? Bundeskanzler!"
Schon lange will Prinz Frédéric von Anhalt (82) Amerika verlassen und zurück in seine deutsche Heimat ziehen. In Kürze ist er also wieder hier – und im Gepäck hat der Witwer von Hollywood-Ikone Zsa Zsa Gabor (†99) ganz besondere Pläne. Der Millionär fühlt sich zu Höherem berufen…
Neue Post: Herr von Anhalt, wie geht es Ihnen?
Prinz Frédéric von Anhalt: Ach na ja, es geht so. Jeden Morgen lese ich deutsche Zeitung. Und wenn ich sehe, was in meinem Heimatland so vor sich geht, wird mir ganz schlecht. Ihr braucht bessere Politiker.
"Ich wäre ein guter Politiker!"
Wen schlagen Sie vor?
Ich könnte das selbst machen. Warum auch nicht? Ich traue mich, was sich keiner mehr traut: Ich mach den Mund auf! Ich wäre ein guter Politiker. Und in Berlin werde ich anfangen.
Was genau ist Ihr Plan?
Ich will als Bürgermeister von Berlin kandidieren. Dann würde ich in der Hauptstadt erst mal aufräumen. Die Polizei braucht mehr Macht. Das Wohnen muss günstiger werden. Die jungen Leute müssen von der Straße runter. Das würde ich alles angehen. Und mein nächstes Ziel ist dann: Bundeskanzler.
Sie möchten wirklich Bundeskanzler werden?
Ja, und zwar einer, wie es ihn nur früher mal gab. Ich hatte das Glück, die 70er-Jahre erleben zu dürfen. Das waren Traumjahre! Und Helmut Schmidt war ein toller Kanzler. So ein Kanzler möchte ich auch werden.Ich könnte das. Und die Kohle dazu habe ich auch, ich bräuchte nicht einmal Sponsoren. Es muss wieder vernünftig regiert werden! Mit strenger Hand. Das, was Donald Trump in Amerika macht, muss man in Deutschland auch so machen!
Haben Sie denn schon einen Wahl-Slogan?
Make Deutschland great again!
