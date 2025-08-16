Prinz Frédéric von Anhalt: "Mein nächstes Ziel? Bundeskanzler!"

Ja, und zwar einer, wie es ihn nur früher mal gab. Ich hatte das Glück, die 70er-Jahre erleben zu dürfen. Das waren Traumjahre! Und Helmut Schmidt war ein toller Kanzler. So ein Kanzler möchte ich auch werden.Ich könnte das. Und die Kohle dazu habe ich auch, ich bräuchte nicht einmal Sponsoren. Es muss wieder vernünftig regiert werden! Mit strenger Hand. Das, was Donald Trump in Amerika macht, muss man in Deutschland auch so machen!