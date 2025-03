Prinz Robert von Luxemburg in Trauer: Sohn Prinz Frederik (22) ist tot – das war die Todesursache

"Papa, bist du stolz auf mich?", sei die letzte Frage gewesen, die sein Sohn ihm vor dem Tod gestellt habe, erinnert sich Prinz Robert in dem Statement. "Er hatte seit einigen Tagen kaum noch sprechen können, und so war die Klarheit dieser Worte ebenso überraschend wie das Gewicht des Augenblicks tiefgreifend. Die Antwort war sehr einfach, und er hatte sie schon so oft gehört, aber in diesem Moment brauchte er die Bestätigung, dass er in seinem kurzen und schönen Leben alles getan hatte, was er konnte, und dass er nun endlich weitergehen konnte", so Robert. "Wir sind alle sehr stolz auf dich, Frederik."

Prinz Frederik hinterlässt neben seinen Eltern seinen Bruder Alexander und seine Schwester Charlotte.