Prinz Haakon: Bangen um seine Gesundheit! Plötzlich ist plötzlich ER das Sorgenkind

"Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass alles um mich herum ins Wanken gerät", sagte der Prinz dem Journalisten Kjetil Stensvik Østli. Haakon stand kurz vor dem Zusammenbruch. Kein Wunder: Seit Mette die Schockdiagnose Lungenfibrose bekam, hat sich die Welt der Königsfamilie grundlegend verändert. Die Kronprinzessin muss sich schonen, kann nur wenige Termine wahrnehmen.

"Es gibt Tage, an denen ich Dinge absagen muss, weil ich zu krank bin", erklärte sie selbst. Die traurige Folge: Die 50-Jährige kann ihren Mann kaum unterstützen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch König Harald gesundheitlich sehr angeschlagen ist, so dass Haakon häufig für seinen Vater einspringen muss. Eine kranke Ehefrau zuhause, ein kranker Vater im Palast – das ist eine enorme Last, die Haakon da auf seinen Schultern trägt!

Zum Glück erkannte der Kronprinz die Warn-Zeichen seines Körpers noch rechtzeitig. Er nahm sich mehr Zeit für seine Familie, Surfen und Skifahren. Trotzdem: Das Paar muss jeden Tag um sein Glück kämpfen – dafür aber Hand in Hand.