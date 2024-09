Prinz Harry: Damit hätte wohl niemand gerechnet - Royals gratulieren ihm zum Geburtstag!

Neben all den Glückwünschen wird Prinz Harry zunächst Zeit mit seiner Familie verbringen. Zusammen sollen sie in ihrem Haus in Montecito feiern. Anschließend plant er, mit seinen engsten Freunden einen Urlaub außerhalb der USA zu verbringen, wie das ZDF erfahren hat. Mit all den Plänen und den Glückwünschen wird es sicherlich ein Geburtstag für Harry sein, den er nicht so schnell vergessen wird.