Prinz Harry: Eisernes Verbot von Meghan? Ein Freund packt aus

Damals lernten sich die beiden Männer bei der Hochzeit von Queen-Enkelin Zara Phillips mit RugbyStar Mike Tindall kennen. Früher sei Harry "ziemlich lustig" gewesen, so Haskell weiter. Doch: "Seit er mit Meghan verheiratet ist, ist er langweilig." Autsch!

Tatsächlich wirkt der Königssohn in letzter Zeit ziemlich muffelig, selbst beim BeyoncéKonzert im September starrte er nur angeödet auf sein Handy. Aber zugegeben, viel Grund zum Lachen hat Harry derzeit wirklich nicht: Der erhoffte Erfolg in den USA lässt weiter auf sich warten und gerade setzte das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" ihn und Ehefrau Meghan auch noch auf die Liste der größten Verlierer 2023! Das kann einem schon mal die Stimmung verhageln…