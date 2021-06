Prinz Harry: Emotionale Beichte! Jetzt platzt es aus ihm heraus

Harrys emotionale Rede

"Ich fühle mich wirklich geehrt, eure Arbeit, euer Engagement für Veränderungen und die wichtige Rolle, die ihr als Vertreter einer neuen Generation von Humanität übernommen habt, zu feiern", so Harry, der sich in dieser Woche noch mit seinem Bruder William treffen wird, um den 60. Geburtstag seiner verstorbenen Mutter zu feiern.

"Sie wäre so stolz auf euch alle, dass ihr ein authentisches Leben mit Sinn und Mitgefühl für andere führt", ist Harry sich sicher. "Unsere Mutter glaubte, dass junge Menschen die Kraft haben, die Welt zu verändern. Sie glaubte an eure Stärke, weil sie sie Tag für Tag sah. Und in den Gesichtern junger Menschen wie euch sah sie grenzenlose Begeisterung und Leidenschaft."

Und weiter: "Meg und ich glauben grundsätzlich, dass unsere Welt an der Schwelle zum Wandel steht, einem echten Wandel zum Wohle aller. (...) Es besteht ein großer Bedarf an jungen Führungskräften und es gibt keine bessere Zeit, um eine junge Führungskraft zu sein. Ich glaube an euch. Wir glauben an euch." Diese Rede werden die Sieger wohl nicht so schnell vergessen...