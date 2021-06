Prinz William & Prinz Harry: Jetzt wendet sich das Blatt

Die vergangenen Monate waren für Prinz Harry und Prinz William wirklich hart. Die Brüder, die einst so ein gutes Verhältnis zueinander hatten, konnten sich plötzlich nicht einmal mehr in die Augen sehen. Kein Wunder: Während Harry sich von seiner Familie mehr Unterstützung gewünscht hätte, fühlten William und die restlichen Royals sich von ihm hintergangen. Erst flüchtete der 36-Jährige zusammen mit Meghan aus dem Palast und dann zog er auch noch mehrfach über seine Angehörigen her...